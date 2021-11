Matrimonio a Prima Vista 2021, la decisione finale delle coppie

In onda ieri sera, martedì 16 novembre su Real Time, l’ottava puntata di “Matrimonio a Prima Vista Italia 2021”. Giro di boa per le tre coppie protagoniste di questa stagione che hanno deciso se restare insieme oppure dirsi addio

In onda ieri, martedì 16 novembre, su Real Time l’ottava puntata di “ Matrimonio a Prima Vista Italia ”, l’ormai storico esperimento sociale, giunto alla sua quarta edizione e diventato un cult televisivo con migliaia di sostenitori. Prodotto da NonPanic Banijay per Discovery Italia, il programma ha visto quest’anno la partecipazione di sei single impegnati nella scelta di pronunciare il fatidico “Sì” davanti ad un perfetto sconosciuto/a, incontrato per la prima volta proprio sull’altare. Tra matrimonio e luna di miele passati in location da sogno e i consigli degli esperti Mario Abis (sociologo), Nada Loffredi (sessuologa) e Andrea Favaretto (life coach ed esperto di comunicazione di coppia), Jessica e Sergio, Martina e Davide, Dalila e Manuel hanno tenuto compagnia ai telespettatori per ben quattro settimane, in cui hanno avuto l’opportunità di conoscersi come marito e moglie e come persone, giungendo proprio nell’ottava puntata di ieri alla fatidica decisione finale, se restare insieme oppure no. Ecco tutto quello che è successo.

Il futuro di Jessica e Sergio

Sono buone notizie quelle che arrivano dal fronte della prima coppia di “Matrimonio a Prima Vista Italia 2021” formata da Jessica e Sergio. L’imprenditrice e il ristoratore milanese, hanno deciso di proseguire il matrimonio e la conoscenza, nonostante le difficoltà iniziali. I due si sono dichiarati agli esperti come compatibili, con Jessica che ha mostrato in particolare la sua volontà di far entrare ufficialmente Sergio nella sua vita, facendolo conoscere più approfonditamente a familiari ed amici. Jessica e Sergio, apparsi come la coppia più in difficoltà al momento del matrimonio, è in realtà l’unica che ha deciso di darsi un’altra chance, mettendosi in gioco ogni giorno, nonostante gli alti e bassi del rapporto.

Il futuro di Martina e Davide

È una decisione di comune accordo, quella presa da Martina e Davide. La coppia formata dall’assistente di volo varesina e dal responsabile finanziario di Lugo (RA), ha deciso di interrompere con l’ottava puntata di “Matrimonio a Prima Vista Italia 2021”, l’avventura coniugale. Una scelta alquanto inaspettata per gli spettatori che arriva dopo una ritrovata sintonia e complicità durante il viaggio di nozze sancito con un bacio. È stato il ritorno alla vita reale ad ergere confini insormontabili tra i due che durante l’incontro con gli esperti per la riconferma, hanno deciso di lasciar perdere l’esperimento. Se in un primo momento la neo sposa ha ammesso l’importanza di una spalla rassicurante come Davide al suo fianco, la convivenza ha acceso in lei un occhio critico verso alcuni lati del carattere dell’uomo.

Il futuro di Dalila e Manuel

Stessa sorte è toccata anche alla terza coppia partecipante all’esperimento sociale di “Matrimonio a Prima Vista Italia 2021”. La segretaria romana e il neo sposo imprenditore hanno deciso di interrompere qui il loro matrimonio, firmandone il divorzio. Il motivo? Nonostante il feeling e l’attrazione fisica dei primi periodi di conoscenza – dal matrimonio alla luna di miele – i due hanno capito di essere incompatibili caratterialmente, specie Dalila che si è sentita fin troppe volte come data per scontata dal ragazzo.

Per scoprire come andrà a finire tra le coppie di “Matrimonio a Prima Vista Italia 2021” dopo la decisione finale, i fan del programma televisivo potranno seguire la puntata “E poi …” in onda il prossimo martedì 23 novembre, dalle ore 21:25 su Real Time. “Lontano dalle telecamere, il tempo avrà addolcito o indurito i cuori delle coppie? L’amore vince davvero su tutto?”