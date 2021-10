Al via nella serata di ieri, martedì 5 ottobre, la quarta stagione di “ Matrimonio a prima vista Italia ”, l’esperimento sociale in onda sulla rete Real Time (e prodotto da NonPanic Banijay per Discovery Italia) in cui sei single fanno la loro scelta di pronunciare il fatidico “Sì” davanti ad un perfetto sconosciuto/a, incontrato per la prima volta proprio sull’altare.

Anche per “Matrimonio a prima vista Italia 2021” non mancano le location da sogno a fare da sfondo alle nozze e all’intero percorso dei protagonisti: da Hotel Donna Camilla Savelli, un antico convento nel cuore di Roma, a Villa Erba sul Lago di Como, fino all’affascinante Villa Esengrini Montalbano a Varese. Idem per la luna di miele dove le neo coppie soggiorneranno in location esclusive tra Sardegna, Sicilia e Puglia.

Tre coppie che terranno compagnia ai telespettatori per ben quattro settimane in cui avranno l’occasione di conoscersi come marito e moglie e come persone, e decidendo solamente alla fine del percorso, se proseguire con il neo sposo o tornare alla vita di prima. Diverse le novità introdotte con la quarta stagione . Accanto alla conferma nel cast del sociologo Mario Abis e della sessuologa Nada Loffredi, fa il suo ingresso Andrea Favaretto, life coach ed esperto di comunicazione che aiuterà le coppie nella costruzione di un dialogo e di un rapporto il più possibile sincero e positivo.

Le coppie di “Matrimonio a prima vista”

La prima coppia di “Matrimonio a prima vista Italia 4” è formata da Jessica e Sergio. Jessica ha 32 anni e viene da Segrate, alle porte di Milano. Nella vita di tutti i giorni è un’imprenditrice nel campo degli accessori e dell’abbigliamento. Dopo aver conseguito una laurea in Design, ha cominciato a lavorare come Visual Merchandiser, dedicandosi poi alla sua attività in proprio. Per lei l’intimità psichica con il proprio partner è molto più importante di quella fisica, per la buona riuscita di una coppia. Neo sposo di Jessica sarà Sergio, 35enne di Milano che per anni ha girato il mondo. Fin dalla maggiore età, ha lavorato nel campo della ristorazione, salvo poi dedicarsi all’attività di sviluppatore di franchising per un’importante catena di ristoranti. Cosa conta per lui? La comunicazione e il dialogo e sentirsi appieno nel contesto di appartenenza.

La seconda coppia ufficiale di “Matrimonio a prima vista Italia 2021” vede protagonisti i neo sposi Martina e Davide. Lei, 30 anni, viene da Gallarate (VA) e lavora come assistente di volo, sogno che coltiva fin da bambina, dato il suo amore per i viaggi. Con una famiglia molto presente, che la supporta in tutto, Martina ha rivelato in TV di aver maturato lo stesso desiderio: trovare l’uomo giusto con cui costruire il proprio futuro. La sua è anche una personalità molto attiva e sportiva, visto che ama correre e fare trekking in montagna.

Farà coppia con Martina il single Davide. 31enne di Lugo (RA), lavora come responsabile finanziario, un importante traguardo raggiunto dopo il diploma in ragioneria. Ma non finisce qui, Davide è anche uno dei più popolari PR nei locali notturni della zona, attività che lui stesso ha raccontato essere molto soddisfacente.

La terza e ultima coppia che si sottoporrà all’esperimento sociale dedicato allo sposarsi con uno sconosciuto, è quella formata dai romani Dalila e Manuel. Dalila ha 35 anni e una personalità che non si arrende di fronte alle difficoltà. Una caratteristica fondamentale se si vuole far funzionare bene una coppia, specie di sconosciuti. Dopo aver fatto esperienza di diversi lavori nella sua vita, alla fine ha trovato la stabilità come segretaria in una clinica veterinaria. Il suo attaccamento alla famiglia è tutto per lei, tanto da considerare entrambi i genitori come dei migliori amici con cui condividere ogni cosa. Dalila racconta anche di avere molti amici con i quali non perde l’occasione di divertirsi organizzando spesso serate in casa. Ama molto viaggiare (anche da sola). Accanto a lei ci sarà Manuel, coetaneo e conterraneo, 35enne romano. Dopo aver rilevato un’attività di famiglia, è da 13 anni proprietario di una tabaccheria della Capitale, dove lavora insieme a sua madre. Manuel ha una famiglia molto unita e i genitori sono per lui il suo vero esempio di vita. Nel poco tempo libero ama dedicarsi allo sport e alla natura, lasciandosi andare a lunghe corse e passeggiate.