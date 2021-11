Natalie Wood, la sorella in un libro: “Kirk Douglas abusò di lei”

Secondo Lana Wood, che racconta l’episodio nel libro "Little Sister", la star di Hollywood avrebbe abusato sessualmente della sorella in un hotel di Hollywood nel 1955, quando la ragazza aveva 16 anni. Natalie Wood è poi morta annegata nel 1981 in circostanze misteriose, e le indagini sul caso sono state riaperte più volte Condividi

A quasi 40 anni dalla sua morte, la storia dell’attrice Natalie Wood - annegata in circostanze misteriose al largo dell'isola di Santa Catalina il 29 novembre 1981 - continua a far discutere. Stavolta non per le indagini, riaperte più volte, ma per il libro scritto dalla sorella Lana, nel quale la donna afferma che Kirk Douglas avrebbe abusato sessualmente di Natalie in un hotel di Hollywood nel 1955, quando l'attrice aveva 16 anni.

Il racconto di Lana Wood vedi anche Kirk Douglas, chi era lo “Spartacus” di Hollywood. FOTO La notizia è stata pubblicata da diversi media americani fra cui il The Guardian, che riporta alcuni passaggi del libro intitolato Little Sister. "Ricordo che Natalie era particolarmente bella quando io e mamma l'abbiamo lasciata quella sera all'ingresso dello Chateau Marmont - scrive Lana Wood - Sembrava passato molto tempo quando Natalie è tornata in macchina e mi ha svegliato sbattendo la portiera. Aveva un aspetto orribile. Era molto arruffata e molto turbata, e lei e la mamma iniziarono a bisbigliare con urgenza fra loro. Non riuscivo davvero a sentirle o a capire cosa stessero dicendo. A quanto sembrava era successo qualcosa di brutto a mia sorella, ma qualunque cosa fosse, a quanto pare ero troppo giovane per sentirmelo dire". Lana Wood poi racconta che solo successivamente, quando erano entrambe adulte, Natalie le ha raccontato quanto accaduto con Douglas: “Ero terrorizzata, confusa”. Infine, dice Lana - oggi 75enne - la madre e la sorella avevano concordato sul fatto che denunciare pubblicamente Douglas avrebbe rovinato la carriera di Natalie.