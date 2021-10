Grande Fratello Vip, chi è stato eliminato lunedì 25 ottobre

Alfonso Signorini ha condotto un nuovo appuntamento con la sesta edizione del reality-show. Nel corso della puntata gli inquilini sono stati protagonisti di numerosi momenti emozionanti, come sempre a commentare le loro avventure le opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli .

Grande Fratello VIP, Soleil Sorge è la preferita del pubblico

Continua la corsa per la vittoria del Grande Fratello VIP, il padrone di casa ha accompagnato il pubblico tra sorprese, confronti e nomination. Il televoto ha visto in sfida Carmen Russo, Ainett Stephens e Soleil Sorge con la vittoria di quest’ultima che ha poi avuto il compito di decidere chi mandare al successivo ballottaggio optando per Carmen Russo.