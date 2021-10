Dopo le accuse rivolte al marito di averla tradita con l'attrice Eugenia "China" Suarez, la moglie del centravanti del Paris Saint Germain - nonché sua agente - è tornata in Italia assieme ai 5 figli (2 dei quali avuti con l'attaccante del PSG). In una delle tante Stories che sta pubblicando in queste ore, compare anche un'immagine della sua mano senza più l’anello. Con il commento in cui sottolinea di preferirla così rispetto a prima. Lui invece vola a Milano per raggiungerla e pubblica messaggi d'amore per lei

Di certo questo contenuto pubblicato da Mauro Icardi dimostra che lui sarebbe propenso a ricucire i rapporti. Vedremo come andrà a finire, sia sul campo sia a casa (o in tribunale, chissà).

L’orario del gruppo di immagini postate su Instagram è una cartina di tornasole forse del fatto che Icardi ci speri ancora, augurandosi che tutto si aggiusti, chissà. Fatto sta che 13 ore fa, ben dopo lo strappo netto di sabato sera, il calciatore ha pubblicato il suo tributo amoroso alla coniuge, con la didascalia “Feliz Día Mamucha” (il 17 ottobre si è celebrata la festa della mamma in Argentina, per questo motivo il commento recita queste parole. Con tanto di emoticon con il cuoricino, ndr).

A mettere la parola “the end” sulla loro favola d’amore, con un finale beh lontano da quegli happy ending a cui le fiabe e i film della Disney ci hanno abituato, era stato proprio Instagram. L’attrice, showgirl e procuratrice sportiva argentina che alcuni già definiscono l'ex moglie del calciatore suo connazionale, Mauro Emanuel Icardi, ha infatti pubblicato una foto molto eloquente, così come eloquente è la didascalia aggiunta a corredo. In una delle tante Stories che sta postando in queste ore successive alla rottura, Wanda Nara Colosimo ha condiviso con i sui tantissimi seguaci social un'immagine in cui mostra la sua mano destra, che adesso è sprovvista di anello che lui le aveva regalato. Con il commento in cui sottolinea di preferirla così rispetto a prima. Potete vedere a questo link l'immagine (fino a quando sarà disponibile), tra le Stories di Wanda Nara. Un gioiello che per lei era più simbolico e importante della vera nuziale, infatti ha scelto di mostrare non la mano sisistra bensì la mano destra, quella in cui lo sfoggiava, che adesso è nuda. Ma vestita di una nuova consapevolezza… Nel frattempo Mauro Icardi non si è presentato all'allenamento, spiegando però che l'assenza è giustificata da motivi familiari. Dopodiché avrebbe raggiunto Wanda Nara a Milano, dove attualmente si troverebbe.

Sulla sua pagina ufficiale di Instagram ha voluto postare molte immagini dei figli durante il volo privato da Parigi a Milano, pubblicate nelle sue Stories. Invece come post ha condiviso un ritratto di famiglia (famiglia -1, s'intende) in cui la vediamo assieme ai bambini, alcuni dei quali indossano la maglia del Milan (ricordiamo che Icardi prima di andare a giocare nel Paris Saint Germain faceva parte dell’Inter). Didascalia: "Buongiorno amori miei".

Domenica mattina Nara è passata all'attacco lei: ha fatto i bagagli ed è salita su un jet privato in direzione Milano, portandosi via tutti i suoi cinque figli, quelli avuti con l'ex marito Maxi Lopez e le due figlie avute con Mauro Icardi.

È stata lei che, nell’estate del 2019, lo ha portato dall’Inter al Paris Saint Germain, dapprima in prestito ma dopo poco in maniera definitiva.

A complicare il tutto è la duplice veste ricoperta da Wanda Nara. Per Icardi infatti lei non è “solo” la moglie ma è pure la sua agente.

Che cosa succederà



È attesa per la prossima settimana una riunione per fare luce su cosa accadrà, per quanto riguarda il rapporto professionale tra il giocatore e sua moglie/agente.

Gli effetti che la separazione - non tanto coniugale ma professionale - tra i due potrebbe avere probabilmente incideranno molto sul futuro del giocatore nel mondo del calcio.



In realtà, secondo alcuni, il futuro senza Wanda Nara potrebbe riservare a lui interessanti scenari di calciomercato, facendolo magari tornare a giocare in Italia. Quindi una prospettiva rosea, solo ed esclusivamente a livello di lavoro chiaramente (e prospettiva rosea forse più per i tifosi delle squadre italiane che non per Icardi, che al PSG è pagato benissimo).

Comunque parliamo di prospettiva forse rosea solo a livello professionale dato che si parla della fine di una coppia, il che è sempre una notizia negativa. Tanto più con prole coinvolta, quindi chiaramente non c'è interessante scenario futuro per i due ex compagni.