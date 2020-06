Wanda Nara, in arrivo una serie tv sulla sua vita

Dopo numerose indiscrezioni, Wanda Nara ( FOTO ) conferma a Gente, settimanale argentino, l’arrivo di una serie tv dedicata alla sua vita. La showgirl è protagonista assoluta con una cover sexy dove appare con un corpetto e un lenzuolo bianco che copre le gambe. È questa l’anteprima di una lunga intervista dove Wanda Nara annuncia l’arrivo della serie tv . Già precedentemente la moglie di Mauro Icardi aveva dichiarato che sia Netflix che HBO si sono interessate per produrre la serie. “Questa settimana dovremmo iniziare a scriverla”, ha raccontato al settimanale. La 33enne ha anche annunciato alcuni particolari: "Molte persone pensano di sapere tutto di me, ma molti dettagli piccanti non sono mai stati pubblicati…".

Ancora senza nome l’attrice che interpreterà Wanda Nara

Nell’intervista ha anche raccontato di un 2019 complicato dove si è dovuta destreggiare tra numerosi aerei per dividersi tra i figli a Milano, Roma dove lavorava e Parigi dove vive suo marito, attaccante del PSG. Wanda Nara ha quindi spiegato di essersi voluta prendere un periodo di pausa, un anno intero da vivere a Parigi e dedicarsi alla proposta della serie tv: "Sto pensando a come strutturare questa storia. Se dovesse iniziare con la mia infanzia... Bene diventerebbe la serie più lunga della storia. Ci vorrebbe un'altra pandemia per vederla tutta..." racconta scherzando. Wanda Nara spiega anche che parte delle scene saranno girate in Argentina ma non ci sono ancora dettagli su chi interpreterà il suo ruolo: "Non chiedetemi chi potrebbe interpretarmi, perché non riesco ancora a immaginarlo".

La carriera di Wanda Nara

Sarà sicuramente una serie tv ricca di colpi di scena, del resto la vita di Wanda Nara ne ha regalati tantissimi. Showgirl argentina, sposata dal 2008 al 2013 con Maxi Lopez, inizia una storia d’amore con Mauro Icardi, collega e amico dell’ex marito. Dopo un anno arriva il matrimonio e successivamente la nascita di due figlie Francesca e Isabella, dopo Valentino, Constantino e Benedicto, i tre figli avuti durante la relazione con Maxi Lopez. Wanda Nara è mamma, moglie e anche agente del marito Icardi. Grazie a lei, l’attaccante si trasferisce in prestito al PSG e dopo pochi giorni viene definito il trasferimento a Parigi per 50 milioni di euro più 8 di bonus e una clausola che obbligherebbe il Psg a versare altri 15 mln ai nerazzurri se dovesse rivenderlo in Italia). Nel frattempo ha anche continuato a lavorare in tv senza lesinare attacchi e frecciatine all’Inter, ex squadra di suo marito. Produttrice di un brand di cosmetici, Wanda Nara è seguitissima anche sui social, in particolare Instagram (la foto sul letto che fa impazzire il web). Sono oltre 6,5 milioni i followers sul suo canale, appassionati alle sue Stories e alle tante foto pubblicate.