Wanda Nara e Mauri Icardi con i figli campeggio in Argentina

Feste all'insegna della natura per Wanda Nara e Mauro Icardi. Per celebrare il nuovo anno la coppia ha deciso di volare in Argentina e di trascorrere le festività all'interno di un campeggio molto chic.

Wanda Nara e Mauri in campeggio approfondimento Wanda Nara presenta su Instagram la sua nuova casa da sogno Per Natale e Capodanno la coppia ha scelto di riunire la famiglia e di isolarsi in un campeggio, un buon modo per rimanere protetti in questo periodo di pandemia. Con loro ci sono i cinque figli (le due bambine Francesca e Isabella, e i tre bambini che Wanda ha avuto dalla precedente relazione con Maxi Lopez, Valentino, Constantino e Benedicto), la mamma Nora e la sorella della showgirl, Zaira, con il compagno Jakob Von Plessen e i due figli Viggo e Mailaka. “Alla scoperta degli incredibili paesaggi dell’Argentina, il paese più bello” ha scritto Wanda su Instagram, mostrando la tenda immersa nel verde. “Natura e famiglia, queste sono le mie vacanze preferite”. Dalle foto pubblicate dalla coppia su Instagram, si può capire che il gruppetto sta trascorrendo le giornate tra relax, barbecue e passeggiate a cavallo. Il campeggio dove Wanda e Mauro stanno trascorrendo le feste non è stato reso noto, probabilmente per proteggere la loro privacy e tenere lontani curiosi e paparazzi. “Nel bel mezzo del nulla” ha scritto il calciatore, “geolocalizzando” il misterioso luogo di vacanza.

Secondo i media argentini, la famiglia Icardi-Nara si troverebbe a Neuquén, la capitale della provincia omonima, nell'Argentina centro-occidentale. Per la precisione il gruppo si troverebbe nella cittadina di San Martín de los Andes.