Wanda Nara presenta su Instagram la sua nuova casa da sogno

Nei giorni scorsi, postando scatti della sua famiglia a bordo di un jet privato, l’argentina scriveva: “Volando a casa”, “I cambiamenti sono per i coraggiosi: andiamo verso i sogni che hai, che sono anche i miei . Lavorerò sempre per soddisfarli” (rivolgendosi al marito). E pensare che, lo scorso settembre, Wanda non si diceva molto soddisfatta del trasferimento a Parigi: «I ragazzi vanno a scuola in Italia, quindi vivremo tra Milano e Parigi, avanti e indietro. Tra tutte le opzioni che abbiamo avuto, il PSG è stata la peggiore per la nostra famiglia. C'erano molte big di Serie A interessate a Mauro e sarebbe stato più comodo. Ma ho pensato a lui, lo faccio per l'amore che ho per lui : ed è sempre per questo che ho scelto di non fare da agente ad altri giocatori che mi sono stati offerti. Chi mi conosce sa che non c'è un interesse commerciale tutto mio in quello che faccio» raccontava, intervistata dalla sorella Zaira per il programma tv “Morfi, todos a la mesa”.

Wanda Nara, i progetti futuri

Ma Wanda Nara è molto più che Lady Icardi. Se la sua partecipazione come opinionista al “Grande Fratello Vip 5” è ancora in forse, un progetto è certo: una serie tv sulla sua vita. «Iniziamo a scriverla questa settimana. Sto pensando a come strutturare la storia: se dovesse iniziare con la mia infanzia diventerebbe la serie più lunga di sempre. Ci vorrebbe un’altra pandemia per riuscire a vederla tutta. Ci sono molte persone che pensano di sapere tutto di me. Ma molti dettagli importanti non sono mai stati pubblicati» ha dichiarato a Gente. Intanto, Wanda si gode la sua nuova vita parigina e il successo dei suoi progetti imprenditoriali, a cominciare dalla linea di make-up Wanda Nara Cosmetics.

Di tanto in tanto, la famiglia Icardi la si rivedrà però in Italia. Perché le loro case italiane (una a Milano San Siro, una sul lago di Como) non hanno certo intenzione di abbandonarle.