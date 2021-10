Grande Fratello Vip, chi è stato eliminato lunedì 11 ottobre

Nessun eliminato nell’ultima puntata del reality-show . Alfonso Signorini ha accompagnato il pubblico nel corso di una serata costellata di emozioni, chiarimenti e sorprese, al suo fianco come sempre le due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganell i.

Nella puntata precedente, andata in onda venerdì 9 ottobre, i vip hanno fatto le nomination decretando la rosa dei nominati: Miriana Trevisan , Raffaella Fico e Gianmaria Antinolfi.

Lunedì 11 ottobre si è riaperta la porta rossa della casa più spiata d’Italia per un nuovo appuntamento con gli inquilini che da settimane catalizzano l’attenzione dei telespettatori.

Grande Fratello VIP, chi sono i concorrenti in nomination

Alfonso Signorini ha quindi svelato l’esito del televoto annunciando la vittoria di Miriana Trevisan in quanto la concorrente preferita dal pubblico; la showgirl ha così dovuto decidere chi mandare direttamente in nomination tra gli altri due concorrenti optando per Raffaella Fico.