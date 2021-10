Denise Esposito, il primo video social con Gigi d'Alessio

Denise Esposito e Gigi d'Alessio, debutto social

Il video pubblicato da Denise Esposito rappresenta l'esordio social della coppia. “Assaje” ha scritto solamente la 28enne, legata all'artista 54enne dalla scorsa estate. “I love you” ha scritto lui, commentando il post. Una storia d'amore nata da poco, che però sta già facendo progetti importanti: i due infatti sono in attesa del loro primo figlio insieme. La gravidanza è stata resa nota solo lo scorso agosto, quando i due sono stati paparazzati durante una vacanza in barca, il pancino di lei ormai evidente. I due si sarebbero conosciuti durante un concerto. Denise Esposito, infatti, sarebbe grande fan di Gigi D’Alessio e lo avrebbe incontrato dopo una sua performance live a Capri. “Lei era una sua fan – aveva precisato il magazine Chi - ha conosciuto il suo mito grazie a un’amica in comune dopo il concerto di giugno 2020 a Capri ed è stato subito colpo di fulmine. Da quel momento i due non si sono persi di vista, tra decine di messaggi e un corteggiamento silenzioso ma insistente da parte di entrambi. Lo scorso Natale, Gigi ha presentato in famiglia Denise. La ragazza, 26 anni più giovane di lui, è nata e cresciuta a Napoli in zona Vomero. Genitori separati, papà nell’esercito, mamma casalinga e un fratello per il quale prova un amore smisurato”. Gigi ha chiuso la lunga relazione con Anna Tatangelo lo scorso anno, ed è già papà di quattro: i tre figli più grandi, nati dal matrimonio con Carmela Barbato (Claudio, Ilaria e Luca), e poi Andrea, 11 anni, avuto dalla cantante di Sora.