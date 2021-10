Comic Con New York, Cosplayer chiede alla fidanzata di sposarlo. VIDEO

La convention dedicata ai fumetti più grande del Nord America si è trasformata in un luogo d’amore. Un ragazzo ha infatti chiesto alla compagna di sposarlo mentre si stavano divertendo a “duellare” con le loro spade laser Condividi:

La New York Comic Con 2021 verrà ricordata anche per la dichiarazione d’amore e la proposta di matrimonio fatta da un partecipante alla sua fidanzata. I due Cosplayer, come molti altri appassionati, si stavano sfidando in un duello con le loro spade laser, quando all’improvviso è arrivata la proposta di matrimonio.



Il video della proposta di matrimonio Il video della proposta di matrimonio è stato postato da Catherine Graham: il filmato mostra Elijah Catrone che si inginocchia, tira fuori dalla tasca del suo costume da Luke Skywalker un anello di fidanzamento e chiede alla sua ragazza di sposarlo. Tina Yao, visibilmente emozionata, si è gettata tra le braccia del futuro sposo accettando la proposta. Attorno a loro tutti hanno applaudito e urlato di gioia. "Lo stava pianificando da sempre e si è rivelato bellissimo", ha detto Graham a Storyful.

Che cos'è la New York Comic Con La New York Comic Con è la convention dedicata ai fumetti (americani e giapponesi) più grande del Nord America. Un evento di quattro giorni ricco di iniziative per immergersi nel mondo dei fumetti, anime, graphic novel, videogiochi, giocattoli, film e tvv. Chi partecipa alla manifestazione sfoggia generalmente costumi cosplay, colleziona autografi, partecipa a workshop e incontri. La New York Comic Con è frequentata anche da alcuni dei più importanti attori e registi di Hollywood, nonché dai più grossi nomi del mondo dei manga e dei fumetti.