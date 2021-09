Michela Coppa è diventata mamma: è nata la sua prima figlia

Primo fiocco (rosa) per la showgirl, conduttrice TV, cantante ed ex modella, che ha dato alla luce a 38 anni il suo primo figlio. Una bimba, avuta dall’imprenditore Christian Milia. L'annuncio arriva direttamente dalla mamma, che poco fa ha pubblicato sul suo profilo ufficiale di Instagram la foto in cui allatta la sua piccola in una stanza della Clinica Mangiagalli di Milano, dove è avvenuto il parto. E nello stesso post l'ex letterina annuncia anche il nome: "Sei arrivata piccola Fara Alma, anima luminosa!"

Michela Coppa è diventata mamma, come il post pubblicato sul suo profilo ufficiale di Instagram testimonia con gioia immensa.

La showgirl, conduttrice televisiva, cantante ed ex modella ha dato alla luce all'età di 38 anni il suo primo figlio, una bambina per l'esattezza.

Ha voluto annunciare lei stessa il tanto atteso arrivo della sua piccola, postando un'immagine in cui sta allattando al seno la figlia neonata in una stanza della clinica Mangiagalli di Milano, l'ospedale in cui ha partorito. Nella didascalia a corredo della tenera fotografia, l'ex letterina ha annunciato anche il particolare nome che ha scelto per la sua piccola: "Sei arrivata piccola Fara Alma, anima luminosa!".



“Stiamo bene e siamo totalmente innamorate”

La showgirl, infatti, aveva aggiornato i fan nelle Stories quasi passo dopo passo, comunicando l'avvenuta rottura delle acque fino alla nascita della sua bimba.



“Stiamo bene e siamo totalmente innamorate”, ha detto con orgoglio e immensa gioia. Una gioia che corona il suo sogno di maternità, con la neoarrivata Fara Alma avuta dal compagno, l'imprenditore Cristian Milia.



“Abbiamo lottato insieme da subito e finalmente ti ho tra le braccia! Con la tua voglia di vita hai stupito tutti anche me nascendo in anticipo di una settimana! Sono bastate 12 ore dall’inizio della rottura delle acque per guardarti negli occhi! Piena di capelli e di nuova vita! Grazie a tutte per i vostri messaggi!”, così continua il commento con cui Michela Coppa correda questa foto.

Il ringraziamento ai follower - specialmente alle follower per sua stessa ammissione - non manca. Le sue fan la supportano in ogni momento, professionale e privato, creando una vera e propria community attorno alla loro beniamina, che conta un folto seguito di oltre 280 mila seguaci su Instagram.



Poche ore prima di raggiungere inaspettatamente l'ospedale (l'improvvisa rottura delle acque è arrivata qualche giorno prima rispetto al termine), la mamma aveva mostrato sui social network la cameretta della sua bambina.



“Abbiamo montato tutto manca solo la carta da pareti, a breve vi faremo vedere il risultato finale”, così diceva nelle Stories poco prima che la natura facesse il proprio corso, rompendo le acque in anticipo.



Il desiderio di maternità

"Siamo felicissimi della notizia anche se ovviamente la cosa più importante sarà sempre la salute", queste le parole espresse nel post con cui aveva annunciato mesi fa la gravidanza. Spiegando che nelle prime settimane purtroppo non era stata semplice... Ma oggi finalmente tra le braccia ha la sua piccola Fara Alma, quindi qualsiasi brutto ricordo viene cancellato dalla gioia più grande.



In queste ore ovviamnete le stanno arrivando migliaia di commenti e messaggi di auguri con cui i follower non mancano di esserle vicini, come sempre.