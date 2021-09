1/5

Le donne sono figure sfocate come apparizioni in écru tinto nel tè o nere pece o stampe a rose. Indossano camice incastrate di pizzi, ritagli, sangallo, ricami. Indossano tulli, cotoni, pizzi tridimensionali e voile. Tailleur fiorati e ricamati. Giubbotti over intarsiati, lingerie a vista, ampi gonnelloni e texani. Gli uomini sono dei puzzle di intarsi, quadri, tartan, righe e fiori. Sono ragazzi interrotti e disarticolati.

Milano Fashion Week 2021 al via, gli eventi e le sfilate in calendario