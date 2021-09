Grande Fratello Vip 2021, chi sono i concorrenti in nomination

Alfonso Signorini è pronto per condurre la terza puntata del Grande Fratello VIP ( FOTO ). Nei primi due appuntamenti i concorrenti della sesta edizione hanno fatto il loro ingresso nella casa dando ufficialmente inizio al gioco.

Grande Fratello VIP, gli immuni alle nomination

Il conduttore, affiancato dalle opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, ha accompagnato il pubblico nel corso della seconda puntata durante la quale gli inquilini sono stati chiamati a fare le nomination.

Come prima cosa il padrone di casa ha rivelato che i concorrenti nominabili sarebbero stati soltanto quelli entrati nella prima puntata, fatta eccezione per i vip votati dai concorrenti durante la settimana, ovvero Alex Belli, Katia Ricciarelli, Manuel Bortuzzo, Aldo Montano e Manila Nazzaro, e per i preferiti delle due opinioniste, cioè Soleil Sorge e le principesse Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié.