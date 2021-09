Per la coppia si tratta della seconda celebrazione dopo l'unione civile avvenuta in Italia lo scorso maggio Condividi:

Si era sposata con un abito rosso corallo, decisamente informale, lo scorso maggio; questa volta il look è stato decisamente convenzionale. Camila Raznovich ha festeggiato le nozze con l'imprenditore Loic Fleuryin in terra francese con una cerimonia dal sapore country-chic. La festa, che si è svolta in presenza di amici e colleghi, tra cui figuravano molti volti noti dello spettacolo italiano, è stata delle più tradizionali, con la sposa in uno splendido abito bianco in pizzo all-over.

Camila, una sposa country-chic approfondimento Camila Raznovich ha detto sì. Il post su Instagram Si erano scambiati le promesse in Comune a Milano, la città di lei, lo scorso 14 maggio, ora è toccato alla terra di lui. È la Francia, nello specifico la splendida Normandia, il paese del secondo Sì tra Camila Raznovich, conduttrice televisiva e volto noto per la conduzione del popolare show “Kilimangiaro” e Loic Fleury, l'imprenditore francese con cui la presentatrice è in coppia da qualche anno. Si erano conosciuti in vacanza, su un'isola greca, una storia appassionata, cominciata con un vero e proprio colpo di fulmine. Da allora i due sono stati inseparabili con la presentatrice che ha rivelato sui social di viaggiare spesso in Francia per passare più tempo insieme al suo amore. Le nozze hanno infine messo un sigillo su una relazione ormai solida.

Gli scatti della cerimonia con la coppia in abiti nuziali sono stati condivisi sui social nel pomeriggio di domenica da parte di alcuni invitati speciali, amici della sposa. Le prime foto di Camila Raznovich che svelano il wedding dress appartengono al profilo Instagram di Ildo Damiano, fashion journalist con un consistente numero di follower.

Un post condiviso da Ildo Damiano (@dieciminutidiapplausi)

Nello scatto del giornalista vediamo il look dei neo-sposi che posano in maniera rilassata e spontanea. Camila Raznovich appare fiera nella sua acconciatura, una romantica corona di fiori e foglie, che ben si coordina all'abito in pizzo macramè con delle delicate rouches sulle spalle e scollo a V dalla linea fluida. L'abito si distingue per una abbottonatura frontale tono su tono e appare in linea con la villa d'epoca scelta per il party: romantico e senza tempo, sembra perfetto per la cerimonia all'aperto e la frizzante aria di metà settembre. Una anteprima della location dell'evento, Manoir des Prevanches, un suggestivo castello in Normandia ricco di storia e fascino, era stata invece condivisa dalla Raznovich.

Un post condiviso da camilaraznovich (@camilaraznovich)