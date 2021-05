Camila Raznovich ha detto sì. Il post su Instagram

La conduttrice televisiva ha detto sì al suo grande amore, l’imprenditore francese Loic Fleury. Il matrimonio è stato celebrato venerdì 14 maggio dal sindaco di Milano Giuseppe Sala. I primi scatti sono stati postati dall'amica Rosa Fanti (moglie dello chef Carlo Cracco). Successivamente anche la sposa ha voluto condividere la gioia del lieto evento con un post sui suoi social ufficiali. "We did it! @loicfleury ❤️", il commento a corredo della foto che la vede raggiante al fianco del marito. Camila Raznovich indossa un abito color salmone e porta tra le mani un bouquet di peonie e ortensie, mentre lo sposo sfoggia un classico abito blu. Evviva gli sposi!