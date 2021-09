L'arte, quando è davvero autentica ha in nuce un valore sociale e salvifico. Antonin Artaud diceva:"Nessuno ha mai scritto, dipinto, modellato, costruito, inventato se non difatto, per uscire dall'inferno". Così sino al 3 ottobre, il suggestivo spazio Ride di Milano ospita Loovertits progetto creato da Giuseppe Iavicoli (aka Beppe TRX) nato per sensibilizzare le generazioni più giovani su un argomento molto importante: la prevenzione del tumore al seno. Ispirato da un sogno trasfiguratosi in una seduta chiamata "A'Zizz, realizzata dalla azienda Avalon e presentata in occasione del Salone del mobile del 2004, il progetto si è ampliato ed evoluto. Le morbide sedute che richiamano il concetto di casa, famiglia convivialità si trasformano in uno spazio immaginario dove incontrarsi e parlare anche di cure e prevenzione. Un modo originale ed efficace per avvicinare anche i più giovani a tematiche importanti per la salute di tutti.