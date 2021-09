Briga annuncia le nozze con Arianna Montefiori

Briga e Arianna Montefiori hanno sfilato sul red carpet del 78esimo Festival del Cinema di Venezia. Poi, a corredo di alcune immagini del tappeto rosso, Briga ha deciso di annunciare le nozze. A Venezia il cantante ha deciso di sfilare con un completo nero elegante, smorzato da una camicia a righe bianche e rosse. Arianna Montefiori ha scelto un tailleur nero e luccicante di paillettes con una scollatura profonda. Briga e Arianna stanno insieme da due anni. Ad ottobre del 2020 l’ex cantante di Amici aveva girato un video, poi pubblicato sui social, in cui inginocchiandosi aveva chiesto alla compagna di diventare sua moglie. Qualche giorno prima della proposta Briga e Arianna avevano festeggiato il primo anno insieme : “12 rose rosse trovate stamattina nel camerino. Grazie di esistere amore mio. Sei stato impeccabile a supportarmi e sopportami in questo primo anno insieme. Vediamo come andranno i prossimi”, aveva scritto l’attrice sul suo profilo Instagram. Il rapper aveva risposto, scherzando: “Amore finché mi fai vedere tutte le partite di Champions non vedo perché la nostra storia debba finire”.

Briga, chi è la fidanzata Arianna Montefiori

Arianna Montefiori è conosciuta al grande pubblico grazie al ruolo di Valentina Valpreda in Che Dio ci aiuti. Ha interpretato la pediatria Margherita Spanu ne L'isola di Pietro ed è stata anche Laura Parisi in Il paradiso delle signore. Diplomata in danza moderna e contemporanea al Teatro Greco Dance Company di Roma, al cinema è stata tra i protagonisti di Come diventare popolari a scuola. Ha calcato i palchi teatrali dove ha recitato in spettacoli di opere classiche: da L’Innesto di Pirandello, fino a Il crogiuolo di Artur Miller, senza dimenticare La moglie Ebrea di Brecht, solo per citarne alcune.