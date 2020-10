L'ex concorrente di Amici ha pubblicato su Instagram il video nel quale chiede alla fidanzata di sposarlo, all'interno di un giardino con vista sulla Basilica di San Pietro

Briga si sposa. Il cantante ed ex concorrente di Amici ha pubblicato su Instagram un video nel quale chiede alla fidanzata Arianna Montefiori di sposarlo. Nel filmato si vede Briga mentre si inginocchia davanti alla compagna, anello in mano. Una scena romantica anche grazie al contesto, un giardino con vista sulla Basilica di San Pietro.

Briga, proposta di nozze social approfondimento Lily Collins annuncia le nozze con il regista Charlie McDowell “Ha detto sì” ha scritto Briga, vero nome Mattia Bellegrandi, a corredo del video. Immediati i commenti dei colleghi famosi del cantante. “Ma che meraviglia, auguri Matti” ha scritto Alessandra Amoroso. “Auguri amigo” è stato il commento di Emis Killa. Auguri anche da parte di Baby K e Anna Tatangelo. Anche Arianna ha pubblicato lo stesso video sul suo profilo Instagram: “Sì tutta la vita” ha scritto la ragazza. Solo qualche giorno fa i due avevano festeggiato il primo anniversario. “Dodici rose rosse trovate stamattina nel camerino. Grazie di esistere amore mio. Sei stato impeccabile a supportarmi e sopportami in questo primo anno insieme. Vediamo come andranno i prossimi”, aveva scritto Arianna sui social. “Amore finché mi fai vedere tutte le partite di Champion’s non vedo perché la nostra storia debba finire”, ha replicato scherzosamente Briga.

Chi è Arianna Montefiori, fidanzata di Briga Arianna ha 26 anni ed è un'attrice, vista in fiction come “Che Dio ci aiuti” (nel ruolo di Valentina Valpreda), “L'Isola di Pietro” e “Il Paradiso delle signore”. Diplomata in danza moderna e presso il Teatro Greco Dance Company di Roma, dal 2016 Arianna ha studiato recitazione presso la scuola Teatro Azione di Roma. La popolarità è arrivata nel 2017 con “Che Dio ci aiuti 4”. Lei e Briga stanno insieme da un anno, un periodo più che sufficiente per il cantante per capire che la giovane attrice è la donna della sua vita.