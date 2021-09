Chiara Ferragni su Instagram: “Stasera, per celebrare il nostro terzo anniversario, mi ha portata su una piattaforma sul lago di Como e cantato una sua nuova canzone"

Un nuovo brano per celebrare l’anniversario di matrimonio. Fedez ha sorpreso Chiara Ferragni ( FOTO ) con una canzone proposta in una location da sogno.

Nelle scorse ore Fedez ( FOTO ) ha deciso di fare una sorpresa alla sua dolce metà esibendosi sulle note di un singolo inedito scritto per lei; il momento della performance è stato immortalato con un breve video ricondiviso da Chiara Ferragni che ha ottenuto più di 1.400.000 follower.

Chiara Ferragni ha commentato: “Stasera, per celebrare il nostro terzo anniversario, mi ha portata su una piattaforma sul lago di Como e cantato una sua nuova canzone scritta per me. Ti amo Fedez”.