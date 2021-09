Beatrice Valli lancia Whatevs, linea di abbigliamento per bambini

Whatevs è finalmente realtà. Così Beatrice Valli, modella ed influencer tra le più amate dal pubblico della rete, ha diffuso la notizia del suo nuovo progetto di abbigliamento per bambini, già nell'aria da diverse settimane. Dopo diversi post in cui la neo-designer aveva seminato indizi che anticipavano qualche dettaglio della nuova linea, sono stati diffusi i primi scatti che mostrano le creazioni disegnate dall'influencer. Whatevs sarà una linea Made in Italy che conta capi realizzati in cotone organico, dunque, attenta alla sostenibilità. Protagonisti delle prime suggestive foto, neanche a dirlo, la Valli e i suoi tre bambini, perfetti testimonial.

Semplici ed essenziali, i capi Whatevs hanno una filosofia ben precisa: quella dell'amore per il futuro. I capi, infatti, sono decisamente green. Realizzati in cotone organico e prodotti in Italia, sono stati pensati per essere accessibili a tutti: si tratterà, infatti, di capi con un prezzo ragionevole, un punto importante per tutte le neo-mamme. Da creatrice digitale sempre attenta alla moda, Beatrice Valli che è mamma di tre bambini - Alessandro, nato da una precedente relazione col calciatore Nicolas Bovi, Bianca e Azzurra (FOTO), il cui papà è l'attuale compagno Marco Fantini - conosce perfettamente il panorama dell'abbigliamento per i più piccoli. Tutti i capi si caratterizzano per uno stile monocromatico e semplice con nuance che spaziano dal marrone bruciato all'azzurro lavagna, passando per tonalità di verde e arancio calde, perfette per la stagione che sta per arrivare.

Le novità delle prossime collezioni

La nuova linea disegnata da Beatrice Valli propone, ad oggi, capi leggeri che si adattano all'autunno; l'influencer ha già anticipato nuovi lanci per novembre e per gennaio dove alla collezione si aggiungeranno ancora più accessori, spesso ideati in collaborazione con altri brand (come nel caso delle borracce realizzate col marchio 24Bottles). Le novità della prossima stagione coinvolgono in maniera curiosa il suo primogenito Alessandro che sarebbe l'autore dei motivi che decorano la carta velina che compone l'imballaggio dei capi Whatevs. Questi disegni, stando alle parole dell'influencer, potrebbero presto arricchire la collezione in altri modi ma i dettagli sono ancora top secret.