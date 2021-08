Serena Rutelli, chi è Adilton: il suo nuovo fidanzato

Serena Rutelli ha un nuovo fidanzato, Adilton De Brito. La figlia adottiva di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli, nota al grande pubblico per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip nel 2019, ha presentato per la prima volta il suo nuovo amore al grande pubblico di Instagram. I due innamorati, che si mostrano felici nella quotidianità, sembrano essere davvero innamorati e inseparabili. L’ultima relazione dell’ex gieffina risale a due anni fa, quando la ragazza era legata sentimentalmente ad Alessandro Zorresi.

Nelle Stories su Instagram Serena Rutelli si mostra innamorata e felice al fianco del suo nuovo amore Adilton. Sotto alcune immagini che la ritraggono con il bel ragazzo brasiliano, l’ex gieffina scrive “Io e te”. In altre foto, mentre bacia appassionatamente il fidanzato, la ragazza afferma esplicitamente di amarlo con un dolcissimo “te amo”. I fan di Serena hanno commentato in tanti la bella notizia e augurato alla ragazza e al suo nuovo batticuore tanta felicità.

Adilton De Brito è salito alla ribalta della cronaca per il suo recente fidanzamento con Serena Rutelli. Il ragazzo è nato nella città di Sao Nicolau in Brasile, dove ha frequentato anche la scuola secondaria Baltazar Lopez da Silva. Oggi vive a Roma, dove lavora presso l’Agip. Adilton, di cui si hanno poche informazioni, è presente sui social media, anche se non è molto attivo. Su Instagram, dove ha pubblicato poche foto che risalgono a diverso tempo fa, conta più di 200 follower. Anche su facebook sembra essere poco presente, tanto che nel suo stato sentimentale risulta attualmente ancora single.

La rottura con Alessandro Zorresi

Oggi 31enne, Serena Rutelli sembra aver finalmente ritrovato la felicità in amore dopo la separazione da Alessandro Zorresi, a cui era legata anche ai tempi della sua partecipazione al Grande Fratelli Vip 2019. Dopo l’uscita di Serena dal reality, i due fidanzati avevano persino deciso di andare a convivere, ma poi qualcosa non ha funzionato e, a febbraio del 2020, entrambi hanno deciso di prendere strade diverse. La rottura ha lasciato strascichi profondi, facendo soffrire l’estetista che non ha mai nascosto il suo malessere per la fine della sua storia d’amore.

Serena Rutelli ieri e oggi

Serena Rutelli è la figlia adottiva di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli. Prima di essere adottata, ha vissuto insieme alla sorella per tre anni in una casa famiglia. Nella vita lavora come estetista ed è sempre stata lontana dai riflettori, almeno fino alla sua partecipazione alla 16esima edizione del Grande Fratello Vip. Qui ha mostrato il suo carattere forte e risoluto, così come una determinazione ammirabile nell’affrontare le difficoltà della vita. Non ma mai voluto avere niente a che fare con la madre naturale, che aveva provato a mettersi in contatto con lei durante il reality condotto da Barbara D’Urso. Ha un forte legame con la sorella Monica, con i genitori adottivi e con gli altri due fratelli che popolano casa Rutelli.