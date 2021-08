Zoë Kravitz e Karl Glusman hanno divorziato ufficialmente

Zoë Kravitz e Karl Glusman hanno concluso le pratiche di divorzio otto mesi dopo essersi separati, come ha riportato il sito americano Us Weekly. Secondo i documenti del tribunale, la sentenza di divorzio è stata depositata a New York lunedì 23 agosto ed è stata registrata negli atti il giorno successivo.

Zoë Kravitz e Karl Glusman, la storia

L'attrice di Big Little Lies, 32 anni, e l'attore di Greyhound, 33, si sono separati nel dicembre 2020. Zoë Kravitz ha chiesto il divorzio il 23 dicembre dopo meno di due anni di matrimonio, da quando cioè si erano sposati in segreto, nel maggio del 2019. La coppia si era sposata nuovamente a Parigi a giugno, nella tenuta francese del padre dell'attrice, Lenny Kravitz. I due attori hanno iniziato a frequentarsi nel 2016, dopo essersi incontrati tramite un amico comune. Al matrimonio c'erano la madre di Zoë, Lisa Bonet, e il patrigno, Jason Momoa, nonché con molte delle sue co-star della HBO, tra cui Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Nicole Kidman e Laura Dern. Alle nozze erano presenti anche celebrity come Chris Pine, Denzel Washington e Cara Delevingne.

Zoë Kravitz e Channing Tatum nuova coppia?

Intanto si è cominciato a parlare di una possibile relazione sentimentale tra Zoë e Channing Tatum, dopo che i due attori sono stati avvistati insieme a New York. In uno scatto pubblicato da Page Six, Tatum è stato visto ridere con la star di Step Up, mentre un'altra foto mostrava lei che saltava a bordo della bici di lui durante una pedalata. I due stanno lavorando insieme al film thriller Pussy Island, in cui Zoë (al suo esordio da regista) dirigerà l'attore di Magic Mike XXL.