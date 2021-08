I BowLand, da X Factor allo spettacolo di danza Scritto sul mio corpo

I BowLand, ex concorrenti di X Factor dal talento impossibile da dimenticare, hanno prodotto la colonna sonora del nuovo spettacolo della compagnia EgriBiancoDanza dal titolo "Scritto sul mio corpo".

In occasione delle due anteprime, Saeed, Leila e Pejman (questi i nomi dei tre artisti che assieme formano il trio dei BowLand) si esibiranno dal vivo assieme alla compagnia di danza.



I tre ragazzi iraniani che vivono a Firenze, dove si sono trasferiti per studiare, accompagneranno quindi live lo spettacolo "Scritto sul mio corpo" in due date, questa sera (26 agosto) a Verbania presso il teatro "Il Maggiore" e il 31 agosto a Milano presso il teatro Franco Parenti.



"Abbiamo avuto l'onore di produrre la colonna sonora. Siamo contentissimi di suonarla dal vivo insieme a loro in queste due anteprime", scrivono i BowLand sul proprio profilo ufficiale di Instagram, nella didascalia a corredo del video di presentazione dello spettacolo.



Uno spettacolo di danza post pandemia che, dopo l'anteprima di questa sera, sarà in prima nazionale ai Bagni Misteriosi del teatro Franco Parenti, il 31 agosto.



"Scritto sul mio corpo" è stato ideato e coreografato da Raphael Bianco e si arricchisce di questa componente importantissima e intrinseca della musica eseguita live dal trio.



Una musica che ben si sposa con questo spettacolo poiché i BowLand sono famosi per quel loro genere permeato di mistero, con un sound capace di evocare un mix di sensazioni estasianti, quasi da raggiungimento del Nirvana.



Nel 2018, durante la dodicesima edizione di X Factor, i BowLand si sono fatti conoscere dal pubblico italiano che subito hanno conquistato. Proprio grazie a quella musica insolita, originale e ammaliante.

Qualcosa che molto ha delle sirene dell'Odissea, esercitando un'attrazione uditiva impossibile da frenare per chiunque ascolti le note di questi tre giovani a dir poco talentuosi.