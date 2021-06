Il ritorno dei Bowland si chiama What if

È arrivato What If (INRI/Artist First) i l nuovo singolo dei Bowland, la band di origine iraniana, ma fiorentina di adozione, che ha conquistato il pubblico italiano sin dalla partecipazione a X Factor 12.

What If dei BowLand è una canzone d’amore atipica, in cui le atmosfere oniriche e fluttuanti si snodano su una ritmica un po’ Deep House. Il brano ha un’aria misteriosa che richiama nell’ascoltatore le sfumature dell’anima notturna di una metropoli contemporanea, evocando al contempo dei sapori appartenenti alla musica elettronica degli anni ’90.