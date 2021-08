Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci: quarto erede in arrivo

Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci aspettano una bambina

approfondimento

Mariano Di Vaio papà per la quarta volta

Tantissimi gli auguri sotto il post pubblicato dall'influencer e imprenditore. Valentina Ferragni ha scritto “Che meraviglia! Auguri ragazzi”, Paola Turani “Evviva” mentre Beatrice Valli ha commentato “Lo sapevo! Che bello!”. Tanti cuoricini rossi anche da parte di Chiara Ferragni. Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci hanno scoperto il sesso del bambino in arrivo con un gender reveal party, ormai una tradizione delle feste pre nascita, organizzato a Porto Cervo, in Sardegna, dove sono in vacanza. E così hanno fatto scoppiare un grosso palloncino, che ha rivelato tanti piccoli palloncini rosa per anticipare l'arrivo della prima femmina. “Oggi, immersi in questa cornice da sogno, che ci ha uniti fin dal primo giorno in cui ci siamo conosciuti, vi diciamo che arriverà” ha scritto Eleonora su Instagram. La coppia ha già Nathan Leone, quattro anni, Leonardo Liam, tre, e Filiberto Noah, che festeggerà due anni a fine settembre. La notizia della quarta gravidanza della Brunacci era arrivata lo scorso 5 agosto, sempre via social: “Dio sa come è meglio per noi” aveva scritto Di Vaio.