Charlene di Monaco riabbraccia Alberto e i figli in Sudafrica, le foto

In abbigliamento casual e cappello, la coppia reale formata da Charlène e Alberto di Monaco viene ritratta in un tenero abbraccio Condividi:

Una nuova e inattesa foto arriva a placare i rumors che volevano la coppia formata da Charlène di Monaco e Alberto in profonda crisi. L’immagine pubblicata dalla principessa immortala un dolce abbraccio tra i due in Sudafrica, entrambi in vestiti informali. Lei indossa una tuta mimetica e un cappello color cammello, mentre lui una t-shirt e un cappello cachi. Charlène e Alberto di Monaco sorridono, seppur il viso di lei sia molto provato, probabilmente a causa del delicato intervento a cui si è sottoposta. Come era già stato comunicato in una nota di Palazzo, il principe e i figli hanno raggiunto Charlène in Sudafrica, dove la principessa sta trascorrendo la sua lunga degenza post operatoria.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da HSH Princess Charlene (@hshprincesscharlene) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Charlène di Monaco e gli scatti romantici con il principe Alberto approfondimento Charlene di Monaco contro la caccia al rinoceronte in Sudafrica La gioia per la principessa è tale da richiedere una condivisione sul suo profilo Instagram, che vanta circa 308 mila follower. Le prime immagini mostrano la famiglia al gran completo: “Sono entusiasta di riavere la mia famiglia con me!” Ha scritto a corredo delle immagini la donna, che è apparsa con il suo iconico taglio corto e sbarazzino, ma con un colore di capelli più scuro del solito. Il viso è stanco, ma il sorriso rivela tutta la sua felicità nel rivedere i tanto amati figli e il marito. Nelle foto pubblicate successivamente, la coppia si mostra abbracciata e sorridente, come una famiglia normale, senza lustrine né paillettes. Il gesto potrebbe essere stato compiuto per mettere a tacere le voci che li vedevano sempre più lontani. Un’immagine di Charlène cui non siamo abituati: stivali marroni fino al ginocchio, una tuta camouflage, un cappello marrone, una borsa tracolla della stessa nuance e un foulard chiaro in cui nasconde la capigliatura. Anche il consorte Alberto è in tenuta casual: scarpe marroni, pantaloni cargo, un cappello alla pescatora e una t-shirt che raffigura un rinoceronte, specie per la cui salvaguardia Charlène si batte da tempo.