Charlene di Monaco contro la caccia al rinoceronte in Sudafrica

Un appello per far cessare la caccia ai rinoceronti. Nelle scorse ore Charlene di Monaco ha lanciato un forte messaggio attraverso il profilo Instagram che conta più di 280.000 follower che seguono quotidianamente la sua vita.

Charlene di Monaco, il messaggio su Instagram

Charlene di Monaco si è schierata nuovamente in prima linea a supporto della battaglia in difesa dei rinoceronti. La Principessa ha condiviso un appello ricordando l’efferata strage degli animali: “Il corno dei rinoceronti non è bello! Uniamoci sotto la mia iniziativa #ChasingZero e poniamo fine alle atrocità che mettono in pericolo i nostri animali”.