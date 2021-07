Charlene di Monaco, le prime foto dopo l’operazione

Gli scatti sono stati condivisi dalla stessa principessa sul suo profilo Instagram da oltre 260.000 follower Condividi:

Le prime immagini dopo l’intervento che ha costretto la Principessa a prolungare la sua permanenza in Sudafrica. Nelle scorse ore Charlene di Monco ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram raccontando con affetto le videochiamate con i figli.

Charlene di Monaco, la convalescenza approfondimento Charlene di Monaco, nuovo taglio di capelli: tutti i cambi di look Nei mesi scorsi Charlene di Monaco si è recata in Sudafrica per portare aventi la battaglia a supporto della difesa dei rinoceronti e contro il bracconaggio. Nel corso del viaggio, la moglie di Alberto di Monaco ha scoperto un’infezione otorinolaringoiatrica che l’ha costretta a un intervento. Successivamente, la famiglia reale ha diramato un comunicato stampa in merito alle condizioni di salute parlando di un nuovo intervento alla testa che avrebbe costretto la Principessa a rimanere in Africa per la successiva convalescenza.

approfondimento Charlene di Monaco compie 43 anni: foto ufficiale con la parrucca Charlene di Monaco ha quindi trascorso il decimo anniversario di matrimonio lontano dal marito, ringraziando però tutti su Instagram: “A tutti i nostri familiari, amici e cari. Grazie per il vostro amore, supporto e generosità che abbiamo ricevuto durante questa decade del nostro matrimonio. Con gratitudine, siamo in grado di continuare il nostro lavoro tramite le fondazioni. Grazie per i regali per l’anniversario, per la vostra generosità e fiducia. Con tutto il nostro amore e rispetto, grazie".