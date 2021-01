Charlene di Monaco compie 43 anni: foto ufficiale con la parrucca

Ieri Charlene Wittstock ( FOTO ) ha compiuto 43 anni. La principessa consorte del Principato di Monaco è apparsa in una nuova foto ufficiale , in cui ha sfoggiato un look bon ton molto diverso dalla versione punk vista a Natale.

L'ex nuotatrice ama molto cambiare look e sfoggiare tagli di capelli sempre diversi. Corti, a caschetto, con la frangetta. L'avevamo lasciata con un taglio mezzo rasato , molto punk, in occasione della tradizionale consegna dei regali di Natale. Una versione decisamente atipica per una principessa: “Questo taglio di capelli è una mia decisione – ha dichiarato lei intervistata dalla rivista Point de vue. "Probabilmente solo io, tra tutti i membri delle famiglie reali, ho provato le acconciature più diverse, ma continuerò. È la mia scelta". “È stata una mia decisione – ha ribadito al giornale - siamo nel 2021 e in questi tempi così preoccupanti, così difficili, ci sono argomenti molto più importanti che meritano la nostra attenzione. Ciò che conta è che Jacques e Gabriella adorano vedere la madre con il suo nuovo stile. E una volta svanito l’effetto sorpresa, anche il principe ha capito e adesso gli piace”.

Nella nuova foto ufficiale si vede la royal family al completo. Alberto, Charlene e i gemellini Jacques e Gabriella. La principessa posa in abito lungo bianco, con un caschetto biondo, seduta su una poltrona in una sala di Palazzo Grimaldi. E pare proprio che per la foto Charlene abbia preferito sostituire il taglio mezzo rasato con una parrucca più composta. Lo scatto, realizzato da Eric Mathon, sarà stampato su tazze, piatti e altri souvenir e venduto nei negozi di Monaco. Il ricavato andrà interamente alle associazioni umanitarie del Principato.

Charlene, festa di compleanno

Per il suo 43esimo compleanno, la moglie di Alberto festeggerà in maniera intima, proprio come è stato per i sei anni dei principini lo scorso dicembre. “Non possiamo organizzare grandi riunioni perché siamo limitati anche in situazioni private, non possiamo essere più di sei” ha spiegato il principe Alberto a People. “A Charlene non piacciono le grandi celebrazioni, sarà un affare di famiglia”. Alberto e Charlene si sono sposati il 1º luglio 2011 e il 10 dicembre 2014 sono nati i gemelli, Gabriella Thérèse Marie e Jacques Honoré Rainier. Quest’ultimo, sulla base della legge semisalica in vigore nel principato di Monaco, è il primo in linea di successione al trono.