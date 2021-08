Rosie Huntington-Whiteley aspetta il secondo figlio da Jason Statham

Rosie Huntington-Whiteley e Jason Statham diventeranno genitori per la seconda volta. La top model, 34 anni, ha annunciato su Instagram di essere nuovamente in dolce attesa.

Rosie Huntington-Whiteley ha pubblicato una gallery di alcuni suoi look per mostrare, infine, il pancino della gravidanza già avanzata. “Taaa daahhh! Secondo round” ha scritto la modella nel post, seguito da numerosi commenti e congratulazione da parte di follower e amici vip, tra i quali Chiara Ferragni . La top model e l'attore, 54 anni, hanno dato il benvenuto al loro primo figlio, un maschietto di nome Jack Oscar Statham, nel 2017. In passato Rosie aveva rivelato ad Harper's Bazaar Uk come diventare madre avesse cambiato in meglio la sua vita. "Sembra così cliché, ma è stata l'esperienza più magica ", disse nell'intervista del 2018. "Tutto sembra così speciale, dolce, sano e amorevole e poi allo stesso tempo la vita si trasforma, e la mia attenzione ora è questa persona; questo è ciò che voglio fare. Questo è ciò in cui voglio riversare il mio cuore ora... Mi sento diversa. Tutto cambia, davvero”.

Rosie Huntington-Whiteley, le sue parole

approfondimento

Chi è Rosie Alice Huntington-Whiteley

Nell'aprile 2020, Rosie Huntington-Whiteley ha parlato di suo figlio Jack durante una sessione di domande e risposte su Instagram con i suoi fan. "Siamo abbastanza fortunati da goderci molto tempo insieme in famiglia in questo momento. Jack compirà 3 anni tra pochi mesi, cosa che stento a credere. Attualmente, stiamo provando a usare il vasino!”. Quando un altro fan le ha chiesto se le sarebbe piaciuto avere più figli, lei ha replicato semplicemente che “le piacerebbe”. Rosie ha inoltre aggiunto che è "davvero orgogliosa di dire che Jack ha un corretto accento inglese e che ha la stessa voce forte e rimbombante di Jason". Jason Statham e la compagna, infatti, sono britannici, lui originario di Shirebrook e lei di Plymouth, nel Regno Unito. Per quanto riguarda le somiglianze, Rosie ha rivelato ai suoi 13,2 milioni di follower che " assomiglia molto a me quando ero più giovane ma con il colore degli occhi di Jason".

Rosie Huntington-Whiteley e Jason Statham, nozze segrete?

Rosie Huntington-Whiteley e Jason Statham si sono fidanzati nel 2016 dopo quasi cinque anni di frequentazione. Secondo alcuni rumors i due si sarebbero già sposati in gran segreto. “Penso che il momento arriverà – aveva dichiarato lei nel 2018, parlando delle nozze - Siamo stati concentrati sul nostro lavoro così a lungo, poi è arrivato Jack, ma ne parleremo sicuramente, anche se per noi non è una grande priorità, perché siamo molto felici. Credo sarà divertente sposarci quando nostro figlio sarà cresciuto un pochino e potrà essere coinvolto nel matrimonio, perché per ora corre in giro e dice un sacco di parole incomprensibili, anche se io le capisco, più o meno, ed è molto divertente”. Parlando del compagno, lo ha definito un “padre modello”. “Lui è felice di svegliarsi alle 5 del mattino per occuparsi del bambino e lasciarmi così dormire un'ora in più. È un papà fantastico, molto pratico, e un grande compagno, sono davvero fortunata”.