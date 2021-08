Perdonanza Celestiniana, all'Aquila la 727^ edizione: il programma

Non è facile trovare in giro per il mondo una rassegna culturale giunta alla 727^ edizione: è il caso della Perdonanza Celestiniana, in programma anche quest'estate all'Aquila dal 23 al 30 agosto. Il programma dell'edizione è stato presentato all'Auditorium del Parco cittadino dal sindaco Pierluigi Biondi e dal direttore artistico Leonardo De Amicis.

Il claim dell'edizione sarà “Ogni volta rinasce L'Aquila” e il cast dei partecipanti è di tutto rispetto: Roby Facchinetti, Irene Grandi, Michele Zarrillo, Simone Cristicchi e Orietta Berti, accompagnati dall'orchestra del conservatorio dell'Aquila "Casella" e dalla Schola Cantorum San Sisto, dalla Corale L'Aquila e dal coro del Conservatorio (la conduzione della serata sarà affidata a Lorena Bianchetti). Il 24 agosto andrà in scena il Galà della Danza presentato da Lorella Cuccarini. Il 25 agosto toccherà a Gigi D'Alessio, Arisa e Clementino, il 26 agosto a Max Pezzali, il 27 agosto a Franco 126. Il 28 e 29 agosto è in programma la cerimonia religiosa con apertura della Porta Santa. Gran finale per il 30 agosto con lo spettacolo "L'Aquila ritorna: l'abbraccio alla musica e alla cultura" con Fabrizio Moro, Ermal Meta, Dulce Pontes, Monica Guerritore, Stefano Fresi, i Neri per Caso, il ritorno di Riccardo Cocciante e la straordinaria partecipazione di Renato Zero.