Valeria Marini contro i no-vax Covid: "Farei domanda alla Nasa"

La showgirl e conduttrice è stata raggiunta dall’ Adnkronos a cui ha ironicamente dichiarato di voler scrivere alla NASA, attualmente alla ricerca di quattro volontari che prendano parte a un test a Houston per simulare la vita secondo le condizioni atmosferiche di Marte in vista dello sbarco dei primi esseri umani sul pianeta.

Valeria Marini ha dichiarato: “Più sento parlare i no-vax e più mi viene voglia di fare domanda alla Nasa per vivere un anno isolata come su Marte ”.

approfondimento

In seguito, la showgirl (FOTO) ha aggiunto: “Almeno non dovrei più sentire le teorie complottiste e folli di questi no-vax che rischiano di riportare la mia amata Sardegna in zona gialla e di rallentare in tutto il mondo il superamento di questa tragica pandemia. Magari vado su Marte e torno quando hanno finito!”.