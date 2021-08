Sabrina Ghio si sposa: chi è il fidanzato Carlo Negri

Proposta di matrimonio a sorpresa per l’ex tronista di Uomini e Donne Sabrina Ghio, in lacrime dopo aver ricevuto l’anello di fidanzamento dal suo compagno Carlo Negri Condividi:

Sabrina Ghio, ex tronista di Uomini e Donne e influencer (788 mila i suoi followers), sposerà presto il suo compagno Carlo Negri. La proposta di matrimonio è arrivata, a sorpresa, il 3 agosto 2021, nella favolosa location della Masseria Torre Coccaro, in Puglia, dove la giovane donna stava festeggiando il suo compleanno. La bella Sabrina ha postato un video sul suo profilo ufficiale Instagram, in cui si vede il fidanzato Carlo Negri inginocchiarsi sotto gli occhi increduli della compagna. Sulle note di “Abbracciame” l’uomo ha poi aperto una scatolina contenente un anello di fidanzamento, mentre la Ghio è scoppiata in lacrime. I due sono stati raggiunti da Penelope, la figlia che l’influencer ha avuto dal suo precedente matrimonio. L’abbraccio tra i tre ha emozionato tutte le persone presenti: “Come in una favola, è e sarà per sempre sì.” Ha scritto Sabrina Ghio a corredo del video.

Carlo Negri, chi è il futuro marito di Sabrina Ghio Se, da una parte, conosciamo tutto (o quasi) della bella influencer, dall’altro lato sappiamo molto poco del riservato compagno, Carlo Negri. L’uomo, giovane e affascinante, appare davvero innamorato di Sabrina Ghio: di lui sono note l’età, 30 anni, e le sue origini casertane. Non è stata rivelata invece la sua professione, ma dal suo account Instagram possiamo sicuramente immaginare che sia piuttosto redditizia: dalle foto a Mykonos, in Costa Smeralda e a Dubai, fino al tenore di vita molto alto, tra yacht privati e ville da mille e una notte, la coppia non si fa mancare davvero nulla.