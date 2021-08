Covid, Paul McCartney riceve il vaccino: “Fatelo anche voi”

Il cantante ex Beatles pubblica lo scatto sul suo profilo Instagram: "Siate cool, vaccinatevi", è la frase che rivolge ai suoi fan che lo riempiono di like

A pubblicare la foto scattata in occasione dell'inoculazione della prima dose è stato lo stesso Paul McCartney. "Siate cool, vaccinatevi", ha scritto nel post che ha accompagnato l'immagine sul suo profilo Instagram. La foto ha raggiunto in pochissimi minuti migliaia di commenti da parte dei fan. Il musicista aveva già più volte parlato della necessità di combattere il coronavirus attraverso la vaccinazione, esortando le persone a vaccinarsi.

LE STAR PRO VAX

Non si tratta certo della prima star internazionale che si è spesa pubblicamente per la campagna vaccinale. Solo nelle ultime settimane, hanno colpito due notizie arrivate dal mondo del cinema. Quella secondo cui Sean Penn avrebbe imposto la vaccinazione di tutta la troupe della serie tv Gaslit, minacciando di andarsene in caso contrario e offrendosi di finanziare l'operazione attraverso la sua associazione benefica, e quella che ha visto Sharon Stone affermare di aver rischiato il licenziamento per aver preteso trattamento analogo sul set di un film a cui sta lavorando.