Kathy Griffin ha il tumore ai polmoni: le parole dell’attrice

La comica statunitense ha raccontato in un post Instagram della sua malattia. Dovrà sottoporsi a intervento chirurgico ma si dice ottimista e fiduciosa di non dover ricorrere a chemio e radioterapia

L’attrice Kathy Griffin dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico ai polmoni per curare un cancro al primo stadio. La comica americana lo ha detto ai suoi fan attraverso un post su Instagram pubblicato il 3 agosto. “Devo dirvi una cosa, ragazzi – ha scritto l’attrice – Ho il cancro. A breve andrà in sala operatoria per rimuovere metà del mio polmone sinistro. Sì, ho il cancro ai polmoni anche se non ho mai fumato”.

Medici "molto ottimisti"

L’attrice sessantenne ha comunque voluto tranquillizzare i suoi fan dicendo che i medici sono “molto ottimisti” e che ha fiducia nella possibilità di rimuovere tutto il cancro per via chiurgica senza dover ricorrere a chemio e radioterapia. Kathy Griffin ha però voluto aggiungere un altro messaggio, precisando che a influire positivamente sulla sua situazione di salute è stato il fatto di essere completamente vaccinata contro il Covid-19 (IL LIVE - LO SPECIALE CON TUTTE LE NOTIZIE). “Le conseguenze se non lo fossi stata sarebbero state ancora più gravi”, ha scritto.

I problemi di salute nel 2020

Griffin aveva già avuto un problema di salute nel 2020, quando era stata ricoverata d’urgenza in ospedale per un’infezione addominale che sembrava essere ricollegabile al Covid, ma l’attrice non aveva potuto sottoporsi al tampone per via di alcune restrizioni.