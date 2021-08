Jasmine Carrisi positiva al Covid, Al Bano: “Maledetto virus”

Al Bano: “Il vaccino è la salvezza dell’umanità”

Al Bano ha raccontato che la figlia Jasmine aveva fatto solo la prima dose di vaccino ed era in attesa della seconda: "Se non avesse fatto neanche la prima chissà come starebbe oggi – prosegue – è dura vederla in quelle condizioni, aggredita da un microbo contro cui non puoi fare nulla". Il cantante di Cellino San Marco ha poi sottolineato l’importanza di vaccinarsi: "Il vaccino è la salvezza dell’umanità. Leggo che alcuni no-vax, dopo essere stati colpiti dal virus, ora fanno appello a vaccinarsi. Ognuno è libero di vivere e morire come gli pare e piace però questo non può influenzare l’andamento dell’umanità". Il Green pass? "Tutte le precauzioni che servono ad allontanare il virus vanno prese, vanno fatte e vanno rispettate – aggiunge -. Mi vengono in mente quelle lunghe file di 70 anni fa vicino alla scuola di Cellino San Marco con un dottore in testa che ci faceva a tutti il vaccino del vaiolo, avevo 8 anni. Fu così che ci salvammo dal vaiolo!", conclude Al Bano.