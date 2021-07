Morto il tenore Giuseppe Giacomini: aveva 80 anni

È venuto a mancare a 80 anni il tenore Giuseppe Giacomini. A dare il triste annuncio è stata Cecilia Gasdia, sovrintendente e direttrice artistica dell’Arena di Verona.

Nel ricordo commosso dell’amica e collega di una vita, la storia e la carriera del grande tenore che “con grandissimo senso di responsabilità” ha perseguito la sua esistenza artistica con passione e professionalità fino al suo ultimo giorno in scena.

Cecilia Gasdia ha fatto inoltre sapere che la Fondazione Arena di Verona dedicherà al musicista e compagno di viaggio scomparso una serata del Festival 2021 proprio nella suggestiva cornice della famosissima arena.

Giuseppe Giacomini è stato uno degli artisti più apprezzati della sua generazione, con un folto pubblico di appassionati che l’ha applaudito in tutti i maggiori teatri d’Italia e del mondo. Una delle voci più importanti e autorevoli del nostro tempo, che ha vissuto e lavorato con il grande senso di umiltà che caratterizza i grandi artisti, resi immortali dalle loro gesta e dalle loro incredibili carriere.

Sono in molti a ricordare questo grande artista sui social: chi lo conosceva e apprezzava la sua opera lo descrive come “una delle voci più straordinarie della lirica italiana” oltre che come “una persona da ammirare, che ha sempre lavorato con professionalità e grande umiltà”.

Per molti non se ne va solo un grande tenore ma un amico che ha calcato il palcoscenico al fianco dei maggiori artisti del mondo, dimostrando sempre il suo grande talento e la sua grande umanità.