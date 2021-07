Fiocco azzurro in casa Berlusconi: nelle scorse ore è nato Emanuele Silvio, il primogenito della coppia formata da Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli. Il nome del piccolo è un omaggio al nonno, per il quale il bambino è il tredicesimo nipote. Luigi, 32 anni, è il quinto figlio di Silvio Berlusconi, il terzo avuto con l’ex moglie Veronica Lario. Ha conosciuto Federica 10 anni fa mentre entrambi erano studenti all’Università Bocconi di Milano. I due si sono sposati il 7 ottobre 2020 nella cappella dell’oratorio San Sigismondo della basilica di Sant’Ambrogio, con una cerimonia molto intima.

Nonostante i due abbiano sempre tenuto lontano dai riflettori la loro storia d’amore, il pancione della futura mamma era apparso a inizio luglio in una foto pubblicata su Instagram dalla cognata, Barbara Berlusconi, anche lei incinta. Nella foto si vedono le due donne che confrontano la pancia con la didascalia “Growing tummies”. Barbara è in attesa del suo quinto figlio, il terzo dopo Leone, 4 anni, Francesco Amos, 3, concepiti con Lorenzo Guerrieri, e Alessandro, 13 anni, ed Edoardo, 11, figli dell’ex compagno Giorgio Valaguzza.

La coppia

Luigi Berlusconi si è laureato nel 2011 in Economia e Finanza. Dal 2016 al 2018 è stato consigliere di amministrazione di Banca Mediolanum. Dal febbraio 2014 è presidente del cda di Holding Italiana Quattordicesima, della quale è Consigliere Delegato per la gestione finanziaria dal 2011. Da giugno 2012 è consigliere di amministrazione di Fininvest. Federica Fumagalli, 31 anni, è nata a Sironi, in provincia di Lecco, da una famiglia di imprenditori nel campo manifatturiero. Laureata in Giurisprudenza, è co-founder della MB Projects azienda che si occupa di pubbliche relazioni, eventi, comunicazione.