Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli si sposano oggi a Milano

Il figlio più piccolo dell'ex premier convola a nozze con la storica fidanzata. Cerimonia nel pomeriggio a Milano, poi cena nuziale in Brianza, nella villa di famiglia di Macherio. Silvio Berlusconi è in convalescenza dopo aver contratto il Coronavirus e non prenderà parte alla cerimonia in chiesa

La coppia insieme dai tempi dell’università

I due sposi - lui 32 anni, lei 31 - si sono conosciuti da studenti, all'Università Bocconi di Milano, e sono una coppia da diversi anni. Luigi Berlusconi è l’ultimogenito del leader di Forza Italia. La sua fidanzata Federica Fumagalli - originaria di Sirone (Lecco) - si occupa di comunicazione e di organizzazione di eventi. I due vivono insieme da diverso tempo nel capoluogo lombardo.

La cerimonia a Milano

La cerimonia si tiene nel pomeriggio in chiesa a Milano. Poi, secondo quanto emerge, è in programma una cena nuziale in Brianza, nella villa di famiglia di Macherio, dove Luigi è cresciuto. L’evento, secondo quanto scrivono diversi giornali, è blindatissimo.

La presenza di Silvio Berlusconi

Intanto, Silvio Berlusconi è risultato negativo al test effettuato per il Coronavirus, dopo che il 2 settembre scorso l’ex premier era stato trovato positivo al Covid-19 (IL RICOVERO - COMPLEANNO IN QUARANTENA). Pochi gorni prima, i tamponi avevano dato esito positivo anche per i figli Luigi e Barbara, ora entrambi guariti. Il leader di Forza Italia, nonostante i "test negativi" degli ultimi giorni, resta in convalescenza. Non parteciperà quindi alla cerimonia in chiesa, ma, secondo quanto si apprende, è probabile che faccia un rapido passaggio per gli auguri agli sposi durante la cena strettamente famigliare che si terrà a Macherio.