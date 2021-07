E' morto Gianni Nazzaro, cantante e attore. Aveva 72 anni

Nato a Napoli il 27 ottobre 1948, era gravemente malato. È stato tra i protagonisti della musica leggera anni '70. Tra le sue hit più famose si ricordano “Quanto è bella lei”, “L'amore è una colomba”, “Non voglio innamorarmi mai”, “A modo mio”, “In fondo all’anima”. In carriera ha partecipato sei volte al Festival di Sanremo. È stato anche attore in alcune soap

La carriera di Nazzaro

Nazzaro debuttò nel mondo dello spettacolo nel 1965 con lo pseudonimo di Buddy, imitando artisti sulla cresta dell'onda come Bobby Solo, Adriano Celentano, Gianni Morandi. Nel 1967 si affaccia al festival di Napoli con “Sulo ppe mme e ppe te”, l'anno successivo è a Un disco per l'estate con il brano “Solo noi”. Nel 1970 arriva il successo al Festival di Napoli con “Me chiamme ammore”, in coppia con Peppino Di Capri. L'anno dopo Nazzaro partecipa a Canzonissima con “Far l'amor con te” e “Miracolo d’amore", nel 1972 domina Un disco per l'estate con “Quanto è bella lei”, che resterà tra i suoi più grandi successi. Nel 1974 è ancora sugli scudi a Un disco per l'estate, con “Questo sì che è amore”. Tra le sue hit degli anni '70, portate sul palco di Sanremo, “L'amore è una colomba”, “Bianchi cristalli sereni", “Non voglio innamorarmi mai”, “A modo mio”, ma anche “In fondo all’anima". All'Ariston tornerà nel 1983 con il brano “Mi sono innamorato di mia moglie”.