David Beckham interrogato dalla Guardia di Finanza ad Amalfi: i motivi

David Beckham si sta godendo la Costiera Amalfitana assieme a tutta la famiglia (eccezion fatta per Brooklyn, che è in Italia ma non con mamma e papà) a bordo del suo yacht.

Durante la vacanza, il celebre dirigente, imprenditore, procuratore sportivo ed ex calciatore britannico poche ore fa è stato raggiunto dalla Guardia di Finanza per un chiarimento a causa dei figli minorenni.



L'ex star del calcio inglese e presidente dell'Inter Miami ha ormeggiato la sua lussuosa imbarcazione nelle acque della meravigliosa Costiera Amalfitana. A quel punto i suoi figli Cruz e Harper, entrambi minorenni (rispettivamente di 16 e 10 anni), si sono allontanati dallo yacht di famiglia, salendo a bordo delle moto d'acqua.



"Bisogna avere 18 anni per poter guidare una moto d'acqua in Italia ma Cruz e Harper hanno iniziato a fare jet-ski e cinque minuti dopo è arrivata la barca delle forze dell'ordine", riporta The Sun in un servizio dedicato all'accaduto, corredato dalle immagini dei paparazzi che immortalano David Beckham interrogato dalla Guardia di Finanza.