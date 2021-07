Niccolò Zaniolo è diventato papà: nato il figlio con Sara Scaperrotta

Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta, una favola a metà

approfondimento

La bellissima relazione tra i due sembrava dover durare per sempre, ma all’improvviso è arrivata la notizia che nessuno si aspettava: la rottura definitiva (a detta loro). Sara, nel frattempo, era già in attesa di Tommaso e si era detta sconvolta e incredula della separazione lampo.

Inoltre, a pochi giorni dal parto, la Scaperrotta aveva pubblicato un lungo post (nelle stories) in cui accusava esplicitamente Zaniolo di averla praticamente abbandonata, senza darle nemmeno una spiegazione. “Tommaso è il frutto dell’amore di due persone. È stato voluto, cercato, desiderato e la scoperta del suo arrivo è stata celebrata in un clima di gioia condivisa, poi qualcosa è cambiato e mi sono ritrovata a compiere questo cammino da sola. Nicolò mi ha bloccato sui social e mi sono trovata davanti un muro.”

Le immagini di Nicolò, dunque, hanno fatto pensare ai fan ad un modo per rispondere alle pesanti critiche rivoltegli.

Nicolò Zaniolo e i flirt estivi

Il calciatore, non presente nella rosa Azzurra a Euro 2020 a causa di un infortunio, dopo la rottura con Sara Scaperrotta è stato al centro del gossip per un presunto flirt, poi smentito, con la modella Madalina Ghenea. La sua ultima relazione lo ha visto al fianco di Chiara Nasti, nota influencer napoletana, per cui aveva scelto di tatuarsi un cuore rosa in corrispondenza del costato. Il motivo della fine di quest’ultima liason è tutt’ora sconosciuto.