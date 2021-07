Auguri Presidente, l'omaggio dei vip a Sergio Mattarella VIDEO

Una clip molto emozionante, ideata dal Comune di Firenze, colleziona i messaggi di tantissimi volti dello spettacolo e dello sport nostrani. Da Stefano Accorsi a Bebe Vio, da Pierfrancesco Favino a Roberto Mancini, ecco tutti coloro che si sono uniti al coro per augurare al Presidente della Repubblica un buon compleanno. E per dirgli "grazie"

Il Comune di Firenze ha avuto un'idea che commuove tutti, non solo il diretto interessato: ha pensato di regalare a Sergio Mattarella per il suo ottantesimo compleanno - che il Presidente festeggia oggi - un video in cui tantissimi volti dello spettacolo e dello sport made in Italy porgono i propri omaggi.

Dal cinema al calcio, dalla musica alla televisione, sono moltissimi i protagonisti che augurano buon compleanno al nostro Presidente. Un coro gioioso che commuove tutti noi e che, molto probabilmente, avrà emozionato anche lui, Sergio Mattarella.



Non solo gli auguri sono stati offerti al Presidente della Repubblica ma anche tante parole sentite, quelle con cui i personaggi pubblici del cinema, della televisione, della musica e dello sport nostrani hanno ringraziato Mattarella per quello che è, per ciò che ha fatto e continua a fare per gli italiani.



“Ci sono tantissimi motivi per essere orgogliosi di essere italiani. Uno di questi è di avere lei come Presidente della Repubblica. Auguri Presidente”, queste le parole dell'attore Pierfrancesco Favino. Parole che rendono omaggio all'uomo chiamato alla guida del Paese in uno dei periodi storici più difficili vissuti negli ultimi decenni.



Potete vedere il video integrale con tutti gli auguri a Sergio Mattarella dei personaggi famosi dello spettacolo e dello sport in alto, in testa a questo articolo.



Il video

Benché il video con gli auguri a Sergio Mattarella veda protagoniste le parole altrui, il filmato incomincia invece con quelle del Presidente.

Non lo vediamo, ne sentiamo solo l'inconfondibile voce, mentre le parole che pronuncia vengono scritte in grafica.



"Mutano le stagioni, mutano le condizioni di vita. Ma c’è qualcosa che rimane costantemente alterato ed è il complesso dei valori che danno senso alla vita e alla condizione umana", recita l'incipit del video, con la celebre citazione di quanto Sergio Mattarella ha affermato durante un'intervista al Movimento Studenti di Azione Cattolica nel 2010.



La prima che dà il la alla serie di auguri è Bebe Vio. “Tantissimi auguri di buon compleanno. Sono un grande traguardo quindi complimenti”, dice la schermitrice e campionessa paralimpica.



Non manca all'appello la vis comica di Geppi Cucciari, le cui parole sono: “Presidente, dopo un anno così difficile, per festeggiare il suo compleanno ci sarebbe voluto un bel bocconcino come me che uscisse - vestita chiaramente - da una torta per festeggiarla. Purtroppo la distanza ci separa però le giungano i miei più meravigliosi, sentiti, entusiastici, sardi auguri". E la ciliegina sulla torta (di compleanno) è la maglietta che indossa, con la scritta Mattarella resa graficamente con l'inconfondibile font dei Metallica...



Al coro (e alla vis comica) si unisce anche Giorgio Panariello, che sottolinea come il Presidente ci abbia pure portato fortuna agli Europei. Ma non prima di incominciare il suo messaggio con le parole "Lei è un grande uomo".



Da Irene Grandi a Roberto Mancini, dalle sette note al calcio, dalla settima arte al piccolo schermo, tutto il mondo dello spettacolo, dello sport e dell'intrattenimento in generale si è fermato un attimo per trovare il tempo di dire auguri. Ma soprattutto di dire grazie.



“Grazie per tutto quello che fa per l’Italia e per tutti i cittadini. Perché non dimentica mai che sono innanzitutto esseri umani”, sentiamo pronunciare da Stefano Accorsi.



Pure Gianni Morandi ringrazia e conferma quanto affetto tutti noi nutriamo nei confronti di Sergio Mattarella: “Grazie per essere uno di noi, le vogliamo tutti bene".