Stefano Accorsi, gli auguri speciali di amici e colleghi. VIDEO

Nel corso della puntata di 100X100 Cinema che lo ha visto ospite in occasione del 50° compleanno, l’attore ha ricevuto i videomessaggi di Pierfrancesco Favino, Claudio Santamaria e tanti altri con cui ha lavorato negli anni

“Tanti auguri per i tuoi… posso dirlo? 50 anni. Ma stai tranquillo, ne dimostri al massimo… 49”. Parola di Claudio Santamaria, che così ha voluto omaggiare l’amico e collega Stefano Accorsi, ospite speciale di Francesco Castelnuovo e 100X100 Cinema in occasione del suo cinquantesimo compleanno.



Questo il tenore dei videomessaggi ricevuti durante la puntata da parte di alcuni degli attori e registi con cui ha lavorato nel corso della sua lunga e onorata carriera. Tanto affetto nelle parole del già citato Santamaria, di Pierfrancesco Favino, di Edoardo Leo e degli altri, ma anche tanta ironia, perché l’occasione per punzecchiare Stefano in occasione del traguardo del mezzo secolo era di quelle davvero da non perdere.