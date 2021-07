Rania di Giordania in USA: i suoi look più belli. FOTO

13/14

Non solo eleganza ai massimi livelli ma anche originalità: Rania di Giordania eccelle sempre in tutto, indossando mise uniche che la rendono immancabilmente raffinatissima e mai banale. Ecco il retro dell’abito fatto a tuta, con i pantaloni scelti per il sotto. La sua mise in quel rosa squisitamente sbiadito richiama quella dalla nuance più color confetto dell’allora First Lady Melania Trump. Era il 25 giugno del 2018. Immagine da Getty Images



