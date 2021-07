Halsey è diventata mamma: la prima foto di Ender Ridley Aydin

Halsey, la storia con Alev Aydin

La cantante ha raccontato sulle pagine di Allure di come l'amore per il compagno Alev, 37 anni, sceneggiatore e produttore turco, sia nato da un'amicizia. "Non ho mai parlato di lui prima, è pazzesco – ha rivelato - Alev ed io siamo stati davvero buoni amici per quattro anni. E quando le stelle si sono allineate, la nostra relazione è diventata romantica ed era abbastanza evidente che entrambi pensavamo: 'Oh mio Dio! Tu sei la persona con cui dovrei mettere su famiglia'. Un sacco di gente ha avuto opinioni su questo. Nessuno sapeva che stavo uscendo con qualcuno. Come se le persone avessero diritto a un aggiornamento, tipo: 'Ho incontrato qualcuno, stiamo uscendo insieme, sta diventando seria, siamo andati a convivere, vogliamo un bambino, stiamo per avere un bambino, abbiamo avuto un bambino, il suo genere è…'. Io ho firmato per dare via la mia intera vita, ma i miei cari non lo hanno fatto". Halsey ha però aspettato a fare il primo passo: "Parte della ragione per cui Alev ed io ci abbiamo messo così tanto a uscire insieme è stata perché a me piaceva così tanto. Lui stava scrivendo un film sulla mia vita, un biopic, così abbiamo passato un sacco di tempo insieme. Una sera, siamo andati in un posto pubblico insieme. Mentre ce ne stavamo andando, sono stata inghiottita da una folla di paparazzi, fan e gente che voleva che firmassi vinili e altro. Era tutto molto drammatico, come la scena di un film. Ho visto che lui veniva spinto via dalla folla e pensavo: 'Oh mio Dio, non ho neanche detto ciao!'. Mi ricordo, una volta seduta in macchina, che mi dicevo: 'Non posso vederlo più. Mi piace troppo per rovinare la sua vita così e trascinarlo in tutta questa pazzia'. Ma lui mi ha rapidamente ricordato che ero super melodrammatica e mi ha detto: 'Non mi importa, non è un problema'".