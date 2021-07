Donnarumma e Alessia Elefante, vacanze d'amore

approfondimento

Gianluigi Donnarumma si sta godendo le meritate vacanze dopo aver vinto il campionato europeo con la nazionale, parando due rigori decisivi in finale. Un momento molto intenso per il portiere, che in un lungo messaggio ha detto addio al Milan per ufficializzare così il trasferimento al Paris Saint-Germain, che lo ha ingaggiato con un mega contratto da 12 milioni a stagione. Adesso Donnarumma si sta godendo alcuni giorni di relax in Sardegna, in Costa Smeralda, insieme alla fidanzata Alessia Elefante. I due stanno insieme da cinque anni e sui social appaiono in un raro scatto di coppia.

Donnarumma, chi è la fidanzata Alessia Elefante

Alessia ha 24 anni, due in più del fidanzato. Anche lei, come il portiere, è nata a Castellammare di Stabia. I due si sarebbero conosciuti grazie ad amici in comune e si sarebbero messi insieme nel 2016 e dall'anno dopo hanno iniziato a convivere. Secondo indiscrezioni Gigio, sempre nel 2017, avrebbe regalato alla sua fidanzata un prezioso diamante rosa. Di Alessia non si sa molto: su Instagram ha un account privato, segno che non le interessa la popolarità social.