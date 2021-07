Chi è Andrea Iervolino, l’italiano in crociera con Selena Gomez

Selena Gomez e Andrea Iervolino sono una coppia?

Selena Gomez ha lavorato con il produttore in occasione del film del 2016 "In Dubious Battle - Il coraggio degli ultimi" e nel 2019 è stata vista passare del tempo con lui in Italia durante un viaggio organizzato dall'artista per festeggiare il suo 27esimo compleanno. A quel tempo, una fonte rivelò ad HollywoodLife: "Selena e Andrea non sono altro che buoni amici e non c'è nessuna storia d'amore tra loro. Hanno lavorato insieme in passato e hanno legato nel tempo che hanno trascorso insieme durante le riprese", ha aggiunto l'insider. “Tuttavia, agli amici non dispiacerebbe vederla uscire con qualcuno come Andrea perché è davvero dolce, è bello, intelligente, di successo, sui 30 anni, ecc. Ma in questo momento non c'è niente tra loro e lei si sta semplicemente godendo il suo tempo lontano con le sue migliori amiche Raquelle, Ashley e Caroline”. Un'altra fonte aggiunse altri dettagli. "Selena, come tutti, vorrebbe l'amore, ma questo non sta accadendo con Andrea. È single e va bene così. Andrea comunque non è esattamente il suo tipo e lo considera solo un amico. Si fida di lui perché sono amici ed è per questo che le piace uscire con lui. È un bravo ragazzo, ma Selena vuole che si sappia che puoi avere amici del sesso opposto senza che la situazione vada da qualche altra parte. Si sente al sicuro con lui, ma non ha vibrazioni o sentimenti romantici”. Solo amici, quindi? Intanto Selena e Andrea sono stati paparazzati a bordo di un grande yacht a due livelli chiamato Leight Star che proviene da Eugene, Oregon, ma era attraccato a Los Angeles.