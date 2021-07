Comincia oggi la 37esima edizione del Festival Bolzano Danza , in programma dal 16 al 30 luglio con un ricchissimo programma che conta 29 appuntamenti imperdibili (di cui 5 prime assolute, 10 prime nazionali e 4 coproduzioni del Festival). La kermesse si svolge nelle sale del Teatro Comunale di Bolzano e in diversi luoghi della città e nei dintorni ed è intitolata Swan . Il nome - che è il simbolo per antonomasia del balletto - battezza questa edizione 2021, un ritorno al Festival “normale” che si riappropria della sua tradizionale struttura ed essenza, ripartendo dagli archetipi. Il fil rouge che intesse l’agenda dell’evento, infatti, è quello della riscrittura dei classici del repertorio degli ultimi tre secoli. Bolzano Danza 2021 si presenta come un mosaico caleidoscopico di reenactment di capolavori del balletto e della musica. Da Il Lago dei cigni a Giselle fino a La Sagra della primavera, sono 29 gli appuntamenti (di cui 5 prime assolute, 10 prime nazionali e 4 coproduzioni del Festival). Sono coinvolti coreografi di punta della scena internazionale ma anche giovani leve italiane, con un’offerta variegata che valorizza il panorama artistico contemporaneo a 360°, con un occhio di riguardo al nostro Paese. Dopo l’esperienza singolare di EDEN nell’estate 2020, progetto premiato per originalità dalla critica italiana con il Premio D&D, il Festival Bolzano Danza 2021 ha in serbo un’altra edizione che entrerà negli annali. “Swan è un festival di riletture e di ridefinizioni. L’apertura con la nostra ‘compagnia associata’ Gauthier Dance di Stoccarda ci porta da subito nel vivo delle tematiche messe in campo quest’anno con quattro riscritture contemporanee del Lago dei cigni. Pilastri di questa edizione sono poi le commissioni originali dei remakes de La morte del cigno di Mikhail Fokin e Camille Saint-Saëns e il ritorno di artisti ‘amici’ come Olivier Dubois e Alessandro Sciarroni, nonché la presenza di opere di due ‘maestre’ come Maguy Marin e Lucinda Childs. Peculiare, essendo il Festival costola della Fondazione Haydn, il rapporto con la musica dal vivo, sfociato nella coproduzione Requiem (Sià Karà), un lavoro che unisce l’estro del coreografo franco-tunisino Radhouane El Meddeb al compositore associato della Haydn Matteo Franceschini: una riscrittura del Requiem mozartiano per dieci danzatori della cubana MiCompañia, una trentina di elementi dell’Orchestra Haydn e live electronics”, spiega il Direttore Artistico del Festival, Emanuele Masi. Nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo, potrete gustarvi un assaggio di Giselle di Kor’sia , rilettura proiettata ai giorni nostri del grande classico del Romanticismo. Il duo composto da Mattia Russo e Antonio de Rosa si esibirà con Giselle al Teatro Comunale, il 18 luglio, per la prima nazionale.

L’inaugurazione



approfondimento

"Stravinsky's Love", omaggio al compositore russo con tante star. FOTO

L'inaugurazione oggi,16 luglio presso la Sala Grande del Teatro Comunale con la prima nazionale di Swan Lakes con la Gauthier Dance//Theaterhaus Stuttgart di Stoccarda.

Quattro diverse riletture in chiave contemporanea del “balletto dei balletti”, che verrà affrontato con assoluta libertà espressiva a partire dalle tematiche messe in campo dall’archetipo di Petipa-Cajkovskij a firma dell’israeliano Hofesh Shechter (Swan Cake), della canadese Marie Chouinard (Le chant du cygne: le Lac), dello spagnolo Cayetano Soto (Untitled for 7 dancers) e del tedesco Marco Goecke (Shara Nu).



The Dying Swan, la serie di rivisitazioni dell’assolo La morte del cigno



A scandire l’intera durata del festival c’è il progetto di commissioni originali The Dying Swan. Si tratta di una serie di rivisitazioni del celebre assolo La morte del cigno di Mikhail Fokin su musica di Camille Saint-Saëns (di cui ricorrono i 100 anni dalla morte), creato per Anna Pavlova nel 1907.



Hanno ripensato il titolo Kor’sia (Swan), Radhouane El Meddeb (Les cignes sont morts!), Club Guy & Roni (The Dying Swan), Olivier Dubois (Swan Blast), Camilla Monga (Swaën), Chiara Bersani (L’Animale), Silvia Gribaudi (Peso Piuma).

A loro, si aggiungono altri 16 diversi assoli, live e digital, di The Dying Swans Project della Gauthier Dance, presentanti in parte in Teatro nella serata denominata The Dying Swans Live Experience (Studio, 17 luglio) e in parte sui monitor allestiti nel quartiere Don Bosco di Bolzano per U-Game/Dying Swans (1-31 luglio).



Giselle di Kor’sia, rilettura proiettata ai giorni nostri



Sono moltissimi i protagonisti e gli artisti “amici” di Bolzano Danza, che si esibiranno per questa edizione della ripresa con nuovi lavori e brani cult.



Non mancheranno all’appello Olivier Dubois, Alessandro Sciarroni (che ritorna con due distinti lavori), Lali Ayguadé e Kor’sia (alias Mattia Russo e Antonio de Rosa). A loro si deve la nuova Giselle nata a Madrid nel 2020 (coprodotta da Bolzano Danza) che proietta ai giorni nostri la storia di Giselle. Un appuntamento imperdibile, presso il Teatro Comunale, 18 luglio, per la prima nazionale.